Ракетные учения возле Крыма будут регулярными настолько, насколько нужно – Полторак

Ракетные учения возле Крыма будут регулярными настолько, насколько это нужно. Об этом министр обороны Украины Степан Полторак сказал в интервью «5 каналу», сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

«В Москве очень нервничали, нас запугивали тем, что будет нанесен ответный удар по нашим пусковым установкам. Мы такой вариант также прорабатывали. Но – это дело независимой Украины проводить учения на своей территории, не нарушая ни единого международного договора, и проверяя готовность нашей системы ПВО. Конечно, в России нервничали, потому, что военные, которые проходят службу в их военно-воздушных силах, понимая готовность системы ПВО Украины, не будут настолько уверены в безнаказанности своих действий, если им такая задача будет поставлена на территории Украины. Мы провели учения впервые со времен независимости Украины, потому что подобный полигон у нас был в аннексированном Крыму», – сказал Полторак.

Министр обороны Украины оценил проведенные учения как «очень удачные и нужные».

«Мы никого спрашивать не собираемся, какие учения нам проводить на нашей территории. Эти учения будут регулярными настолько, насколько нужно будет их проводить», – заявил Полторак.

1 декабря 2016 года, украинские военные провели контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности в районе села Александровка (Херсонская область).

Накануне учений в МИД России заявили, что планируемые властью Украины ракетные стрельбы у аннексированного Крыма являются «провокацией», направленной на получение «жесткой реакции» от Москвы. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что со стороны России поступали угрозы применить силу в случае проведения Украиной ракетных учений возле Крыма.

Украинские военные сообщали, что учения проводятся в соответствии с планом и требованиями международных норм.