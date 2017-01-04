СБУ предлагает МИД согласовать запрет на въезд для кандидата в президенты Франции Ле Пен

Служба безопасности Украины направила в Министерство иностранных дел письмо для согласования запрета на въезд в Украину кандидату в президенты Франции, лидеру ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Об этом сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук. По его словам, такое решение связано с заявлением французского политика по аннексии Россией Крыма.

В МИД пока не комментируют эту информацию.

Накануне Марин Ле Пен заявила, что аннексия Россией украинского Крыма не была незаконной. После этого в СБУ не исключили, что могут инициировать запрет на въезд Ле Пен в Украину или принять в ее отношении другие меры.

В МИД Украины 3 января выразили возмущение словами Марин Ле Пен.