В Крыму объявили штормовое предупреждение на 6-7 января. Об этом сообщили на официальной странице «КРЫМ-СПАС» в Фейсбуке.

«В связи с выходом Средиземноморского циклона 6 и 7 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Очень сильный северо-восточный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с. Кроме того, 6 и 7 января в Симферополе ожидается очень сильный северо-восточный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с, сильные дожди, переходящие в мокрый снег», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму днем 1 января, ночью, и утром 2 января наблюдается сильный туман, гололед, изморозь. На дорогах гололедица, сообщило российское МЧС по Крыму со ссылкой на Гидрометцентр Крыма.

В аннексированном Крыму 30 декабря из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались 88 населенных пунктов. По информации подконтрольных Кремлю властей полуострова, в 23:50 30 декабря электроснабжение городов и районов Крыма было восстановлено.