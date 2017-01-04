Трамп раскритиковал разведку за перенос брифинга по российскому вмешательству в выборы

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о переносе разведкой брифинга относительно вероятного российского вмешательства в выборы и связал это с сомнительностью доказательств такого вмешательства.

«Брифинг «разведки» о якобы «русской хакерской атаке» отложили до пятницы, 6 января. Видимо, нужно больше времени, чтобы «выстроить» дело. Очень странно», – написал он в своем Твиттере.

В то же время, как цитируют американские издания источники в разведывательных агентствах, разведка, как и раньше, намерена выступить с заявлением по этому поводу.

29 декабря 2016 года спецслужбы США подтвердили причастность России к кибератакам во время президентской кампании в Соединенных Штатах. В связи с этим, администрация Барака Обамы ввела новые санкции против России.

В России отрицают любое вмешательство в президентские выборы в США, которые выиграл республиканец Дональд Трамп. Сам Трамп заявил о намерении обсудить с разведкой США обнародованный доклад.

Представитель Дональда Трампа Шон Спайсер 3 января сказал, что нет никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о влиянии российских хакеров на результат выборов в США в ноябре.

Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января.