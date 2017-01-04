В Симферополе после новогодних праздников не вывозят мусор из-за закрытия полигона твердых бытовых отходов, сообщает городской портал 3652.ru.

Жители города отмечают, что мусор с улицы Бела Куна не вывозят уже четыре дня. На улице Героев Сталинграда отходы складируют с 29 декабря прошлого года.

В МУП «Экоград», которое выполняет в Симферополе работы по сбору, транспортировке и складированию отходов, сообщили, что с 1 января 2017 года Симферопольский полигон ТБО прекратил работу.

«В связи с закрытием Симферопольского полигона твердых коммунальных отходов на основании постановлений администрации города с 1 января 2017 года МУП «Экоград» транспортирует и складирует твердые коммунальные отходы на полигоне в селе Тургенево Белогорского района Республики Крым», – цитирует сайт ответ коммунальщиков из МУП «Экоград».

Когда в городе наладится вывоз мусора, на предприятии не уточнили.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» академик Виктор Тарасенко неоднократно заявлял, что из всех полигонов законным природоохранным требованиям соответствуют только два – в Белогорском и Ленинских районах Крыма.

К наиболее угрожающим, в том числе и акватории моря, эксплуатация которых давно должна быть прекращена, Тарасенко отнес полигоны ТБО возле села Лучистое (Большая Алушта) и в поселке Гаспра.