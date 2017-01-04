Порошенко поздравил с Новым годом украинских политзаключенных в России и Крыму

Петр Порошенко стал участником новогоднего марафона в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыму. Украинский президент направил письма со словами поддержки гражданам Украины, которые находятся в заключении, сообщают организаторы акции «ЕвромайданSOS».

«И сегодня, когда вы оторваны от семьи и близких, хотел бы, чтобы вы вступили в Новый год с крепкой верой в силу единства, который не знает границ и преград. Ваши сограждане – морально с вами, рядом. За вас переживает вся страна», – написал Порошенко.

21 декабря 2016 года воспитанники киевского лицея-интерната №23 «Кадетский корпус» открыли новогодний марафон написания писем украинским политзаключенным.

«ЕвромайданSOS» проводит марафон, чтобы морально поддержать украинских политзаключенных. Письма направляют официальным путем в посольство Украины в России, обращения для крымчан переданы волонтерам «ЕвромайданSOS», которые «по своим каналам» передадут их адресатам, сообщили активисты.

По данным правозащитников, в заключении Кремля по политическим мотивам находится не менее 36 граждан Украины, еще около 10 дел «ЕвромайданSOS» изучает для включения в список LetMyPeopleGo, сообщают активисты.

Этих людей российская правоохранительная система обвиняет в шпионаже, сепаратизме, терроризме, экстремизме и диверсионной деятельности.

По сообщению правозащитников, большинство из них были лишены права на правовую защиту и медицинскую помощь, многие подвергнуты пыткам, часть уже отбывает наказание в самых отдаленных уголках России. Среди этих людей есть многодетные родители, пенсионеры, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, правозащитники, художники и журналисты.