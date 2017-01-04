Имамы в Крыму обсудили проблему патологоанатомического вскрытия мусульман

В Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя в Симферополе прошла рабочая встреча имамов. С религиозными служителями встретился крымский муфтий Эмирали Аблаев. Имамы советовались о том, как быть с проведением патологоанатомического вскрытия мусульман, сообщает пресс-служба ДУМКС.

«Имамы сообщили муфтию, что зачастую сталкиваются с требованием соответствующих органов на местах о проведении патологоанатомического вскрытия тел умерших мусульман. В частности, были случаи, когда родственники настаивали на том, чтобы вскрытие не проводилось, так как умерший ушел в мир иной ненасильственной смертью, по причине преклонного возраста», – говорится в сообщении.

Муфтий Эмирали Аблаев напомнил, что в данном случае «необходимо четко следовать закону, в котором прописан порядок, связанный с процедурой регистрации смерти».

ДУМКС после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар 16 – 17 января в Геническом районе Херсонской области решено создать Муфтият на материковой части Украины. Инициатива его создания возникла с того момента, как несколько тысяч крымских татар были вынуждены переехать на материковую часть Украины.

19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият. Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева. Участники съезда сформировали Совет улемов (ученых, обладающих знаниями религии), главой которого стал глава Ассоциации мусульман Украины Сулейман Хайруллаев.