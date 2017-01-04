В Москве задержали участников одиночных пикетов в поддержку заключенного активиста Дадина

В столице России в среду 4 января задержали шестерых участников одиночных пикетов в поддержку заключенного активиста Ильдара Дадина.

Как сообщает в своем Фейсбуке активист Сергей Ожич, задержаны Елена Захарова, Мария Рябикова, Михаил Ляшкевич, Павел Кузнецов, Татьяна Таврит и Леонид Дубров. Все они участвовали в пикетах у здания Федеральной службы исполнения наказаний в центре Москвы.

Сейчас задержанные находятся в одном из райотделов полиции.

Активисты требуют от уполномоченного ведомства сообщить местонахождение Ильдара Дадина, которого более месяца назад этапировали из колонии в неизвестном направлении.

Ильдар Дадина – единственный в России активист, осужденный по статье российского Уголовного кодекса о «неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий». В декабре 2015 года его приговорили к 3 годам колонии общего режима, апелляционная инстанция снизила срок до двух с половиной лет. В ноябре прошлого года Дадин заявил о пытках, которым он подвергся в колонии в Карелии. 5 декабря стало известно, что активиста этапировали в другое исправительное учреждение. С тех пор о месте его пребывания ничего не известно. Европейский суд по правам человека обязал Россию до 9 января сообщить, где находится Дадин.