Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 4 января, на второй день рабочего визита назначенного главы миссии ОБСЕ в Украину, провел пресс-конференцию, в ходе которой напомнил иностранным журналистам о необходимости продления санкций против России до полной деоккупации Крыма.

В ходе пресс-конференции, на вопрос австрийского журналиста Павел Климкин сказал о необходимости заставить Россию через санкции «выполнять «Минск».

«Если она выполнит это, то можно начинать говорить о снятии санкций со стороны Евросоюза. Но если договоренности не выполняются, то нужно искать другие рычаги давления, чтобы добиться их выполнения. Важно, чтобы санкции оставались в силе до момента, пока Россия не вернет Крым. И я благодарен австрийским друзьям, которые стали соавторами нашей резолюции прав человека на территории аннексированного Крыма. В этом наша позиция остается абсолютно четкой», – цитирует QHA министра иностранных дел Украины.

Журналисты издания обращают внимание, что на пресс-конференции предпочтение отдавали вопросам от иностранных СМИ.

Накануне Служба безопасности Украины направила в Министерство иностранных дел письмо для согласования запрета на въезд в Украину кандидату в президенты Франции, лидеру ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая заявила, что аннексия Россией украинского Крыма не была незаконной.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».