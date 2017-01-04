В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о том, что ожидает российскую политическую систему в новом году. Стоит ли надеяться на политические изменения, есть ли вероятность досрочных президентских выборов и будут ли помнить в следующем году про Крым? На эти вопросы ответят российский публицист Александр Морозов и редактор отдела культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский. Ведущий: Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.