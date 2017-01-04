Пенсионерам в Крыму обещают денежную доплату до конца месяца

Пенсионерам Крыма до 28 января обещают выплатить компенсации в размере пять тысяч рублей, об этом сообщает отделение Пенсионного фонда России в Крыму.

«Денежные средства будут предоставлены 570 тыс пенсионеров из Крыма и 110 тыс из Севастополя. Компенсация связана с низким уровнем индексациии размеров пенсий, составившим 4%. При этом для получения компенсации не требуется собирать новые документы либо писать заявление», – говорится в сообщении.

По данным представителей Пенсионного фонда, дополнительная выплата будет предоставлена всем гражданам, состоящим на учете.

До 8 января включительно у отделений Пенсионного фонда в Крыму – выходные дни. Рабочая неделя начнется с 9 января.

В фонде уверяют, что никаких задержек по единовременной выплате не предвидится. Выплачивать обещают в установленные сроки – с 13 по 28 января 2017 года.

Накануне начальник управления российского Пенсионного фонда Крыма в Ялте Елена Маевская разъясняла, что выплата будет осуществлена гражданам, постоянно проживающим на территории Крыма и являющимися получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».