Крымскотатарский коллектив готов дать благотворительный концерт для детей

Крымскотатарский ансамбль «Теселли» готов дать благотворительный концерт для детей из малоимущих семей. Активисты социальной сети Qırım.Online ищут спонсоров, которые готовы оплатить билеты.

«Спешим сообщить, что билеты на благотворительный юбилейный концерт ансамбля «Теселли» еще в наличии и ждут тех, кто готов делать добро! Также мы ищем спонсоров, которые готовы осчастливить деток из малоимущих семей, купив им билеты на концерт и тем самым, подарив им праздник!» – говорится в сообщении.



Юбилейный концерт ансамбля «Теселли», которым руководит танцор и хореограф Мунир Аблаев, состоится 8 января.

«Специальными гостями концерта будут Dj Bebek, Асан Хайретдинов, Арсен Бекиров, Элина Сосновская, Арсен Османов и многие другие!» – сообщает Qırım.Online.

В аннексированном Крыму в 2016 году был запущен проект «Бизим балалар». Инициатором проекта выступила журналистка Лиля Буджурова. Его миссия – оказание помощи детям семей крымских политзаключенных и пропавших либо похищенных крымских татар. Проект принимает и распределяет не только финансовую помощь. Форма помощи принимается разная: деньги, вещи и игрушки, организация отдыха и лечения детей, психологическая реабилитация, помощь по хозяйству семьям заключенных.