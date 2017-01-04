США: Трамп вновь выразил сомнение в причастности России к кибератакам

Избранный президент США, представитель Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз выразил сомнение в данных американской разведки, о причастии к кибератакам России в период президентских выборов в США.

Он повторил в Твиттере утверждение основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который отрицал, что получил от России материалы взлома электронной почты работников аппарата Демократической партии США, в частности, Джона Подеста, главного советника кандидата Хиллари Клинтон.

«Джулиан Ассанж говорил, что Подеста мог сломать 14-летний. Почему ДНК (Демократический национальный комитет, руководящий орган Демпартии США – КР) Был такой небрежный? Еще он говорил, что русские не давали ему информации», – написал Трамп.

Накануне Трамп утверждал, что обещанный ему брифинг американских разведывательных служб по российскому кибервмешательству перенесли. Взяв слово «разведка» в кавычки, он написал тогда в Твиттере: «Брифинг «разведки» по так называемому «русскому хакерству» отложили до пятницы, возможно, им нужно больше времени, чтобы выстроить дело. Очень странно!»

Представители разведки в ответ отвергли эти обвинения и отметили, что брифинг так и был запланирован и не был отложен.

Также во вторник было обнародовано интервью Джулиана Ассанжа, в котором тот отрицал, что сайт WikiLeaks получил для публикации тысячи похищенных электронных писем работников Демократической партии США от власти России.

В прошлом году более полутора десятка спецслужб США подтвердили, что считают доказанным вмешательства в предвыборную кампанию в ущерб кандидату от Демократической партии хакеров, связанных с властями России. 29 декабря Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали новый доклад о кибератаке во время президентской кампании, которая подтвердила причастность к ним российских спецслужб. После этого администрация действующего президента Барака Обамы объявила беспрецедентные санкции против российских дипломатов в США. В Москве же продолжают отрицать любое вмешательство России как государства в президентских выборах в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп.

Сам Трамп, известный своей пророссийской позицией, тоже продолжает выражать сомнения в причастности России к кибервмешательству, которое фактически пошло ему на пользу в избирательной кампании. Такой же позиции продолжают придерживаться и в его команде. Во вторник пресс-секретарь избранного президента Шон Спайсер тоже уже не впервые утверждал, что не существует никаких доказательств, свидетельствующих о влиянии российских хакеров на результат выборов в США в ноябре.

К концу этой недели планируется подготовка еще одного доклада спецслужб США с доказательствами вмешательства России, с материалами которой должны познакомить и Трампа.