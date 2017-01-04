Акция по сбору средств больным детям пройдет в Крыму – ДУМКС

В Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя подготовили ящики для сбора пожертвований в помощь больным детям, их разместят в магазинах, торговых центрах, местах скопления людей и районах компактного проживания крымских татар. Акцию по сбору средств назвали «Мерхаметлик», ее проведение обсудили 4 января в Симферополе в рамках встречи имамов с крымским муфтием хаджи Эмирали Аблаевым, сообщает пресс-служба ДУМКС.

«Обратите внимание, что специальные контейнеры благотворительной акции «Мерхаметлик» помечены официальными логотипами ЦРО Духовного управления мусульман Крыма и Севастополь и Фонда мусульман Крыма», – говорится в сообщении.

По окончанию акции собранные пожертвования будут распределены между обратившимися за помощью тяжелобольными детьми, подчеркнули в ДУМКС.

Крымскотатарский ансамбль «Теселли» готов дать благотворительный концерт для детей из малоимущих семей. Активисты социальной сети Qırım.Online ищут спонсоров, которые готовы оплатить билеты.

В Крыму с 2016 года работает проект «Бизим балалар», его миссия – оказание помощи детям семей крымских политзаключенных и пропавших либо похищенных крымских татар. Активисты проекта принимают и распределяют не только финансовую помощь, также ценны вещи и игрушки, организация отдыха и лечения детей, психологическая реабилитация, помощь по хозяйству семьям заключенных.