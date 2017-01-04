В Турции сообщили о задержании 20 исламистов по делу о нападении в Стамбуле

В Турции, в провинции Измир на западе страны, задержали 20 подозреваемых членов экстремистской группировки «Исламское государство» в ходе расследования дела о нападении в новогоднюю ночь на престижный ночной клуб в Стамбуле, сообщило агентство «Анадолу».

Агентство «Рейтер», ссылаясь на источники в полиции, добавило, что подозреваемых считают выходцами из стран Средней Азии и Северной Африки; как полагают, они прибыли в Измир из города Конья.

Ранее в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны определили виновника теракта, в результате которого были убиты 39 человек и около 70 ранены, но подробности пока не разглашаются.

Во вторник турецкие средства массовой информации сообщали, что в тот день и в предыдущие дни в этом деле задержали еще 16 человек, среди них двое иностранцев, и среди задержанных, по этим сообщениям, есть женщина, которую считают женой вероятного нападающего. По их данным, супруги с детьми снимали квартиру в городе Конья, а женщина заявила, что о нападении в Стамбуле, куда муж поехал 29 декабря, узнала из средств информации и она не знала об исламистских симпатиях мужа.

Турецкие средства массовой информации назвали вероятного нападающего гражданином Кыргызстана или Узбекистана, который с семьей прибыл в Турцию из Кыргызстана 20 ноября. Они также пишут, что нападавший имел навыки в использовании оружия и, скорее всего, воевал в Сирии на стороне джигадистив, получив опыт уличных боев.

Официально этих данных турецкой прессы еще не подтверждали.

Ответственность за нападение взяла на себя ранее группировка «Исламское государство», которая заявила, что «героический солдат халифата» совершил нападение в месте, где «христиане отмечали свой отступнический праздник».

Нападающего до сих пор ищут.