Эксперт: для России 2016 год прошел под знаком осложнений

Прошедший 2016 год для руководства России оказался тяжелым в политическом плане, из-за чего российские власти «прокачивали» свои военные возможности. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал российский публицист Александр Морозов.

«В 2016 году прокачивание военно-политических возможностей на Ближнем Востоке для Кремля лишь первый шаг в дальнейшем развитии военной политики...Россия въехала на очень отдаленные территории, прокачивает возможности стратегической авиации, придвигает ракеты к границам, которые направлены не против ближайших стран, но и дальше. Это все расширяющийся процесс, в 2017 году он только набирает инерцию», – сказал Морозов.

Российский эксперт подчеркнул, что на данный момент «Россия меняет привычный политический уклад», действующий в современном мире.

«В 2016 году проходили выборы в США, в которых Россия оказалась каким-то игроком, пока даже непонятно каким. Начались уже какие-то осложнения большие России с Германией. В самой России были федеральные выборы, конечно, это не очень большое событие для всей страны, но по своему важное, поскольку продемонстрировали низкую явку», – считает Морозов.

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Группа американских сенаторов-представителей Республиканской и Демократической партий 4 января подготовили законопроект, которым предусматриваются новые санкции против Кремля. Об этом объявил один из инициаторов законопроекта сенатор-демократ Бен Кардин. По его словам, этот документ может быть обнародован на нынешней неделе.

Санкции будут ответом на действия Москвы в восточной Европе, включая аннексию Крыма, а также на поддержку режима Башара Асада в Сирии.

В конфликте, который проходит в Сирии с марта 2011 года, Россия поддерживает сторону сирийского президента Башара Асада. С сентября 2015 года Россия присоединились к военной операции в Сирии – де-факто на стороне сирийских правительственных сил.