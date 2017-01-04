Севастопольцы жалуются на отсутствие тепла и перебои с транспортом

Вопросы подачи тепла и электроэнергии, а также работа городского транспорта – основные темы для жалоб от севастопольцев в первые дни наступившего года. Такие данные представлены городским управлением «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя» по результатам работы в период с 31 декабря по 4 января. Специалисты службы отмечают отсутствие чрезвычайных происшествий и экстремальных ситуаций.

«Серьезные аварии на системах газо- и электроснабжения, а также критические нарушения распорядка работы городского общественного транспорта отсутствуют. Поступившие единичные жалобы на работу маршрутов 16, 20, 23, 46, 48, 83, 103 и 110 зарегистрированы и по ним ведется работа. Социально-значимые маршруты работают в полном объеме, вся штатная техника вышла на линии: 93 троллейбуса из 93, 7 катеров из 7», – публикуют информацию на сайте подконтрольного Кремлю правительства города.

По сообщению управления МВД России по Севастополю, 2 января на трассе Бахчисарай-Севастополь произошло ДТП, в результате которого два человека погибли и двое получили травмы.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.

Сами крымчане также отмечают рост количества автомобилей на дорогах и участившиеся нарушения правил дорожного движения как в черте населенных пунктов, так и на междугородних трассах.