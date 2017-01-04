Новый президент Молдовы встретился с лидером Приднестровья

Новый президент Молдовы, пророссийский деятель Игорь Додон встретился с новым фактическим лидером сепаратистского пророссийского Приднестровского региона страны Вадимом Красносельским, который называет себя «президентом Приднестровской молдавской республики».

Встреча состоялась в городе Бендеры, пока захваченном сепаратистами, хотя официально он должн быть в буферной зоне между территориями, подконтрольными Кишиневу и сепаратистам.

По сообщениям об этой встрече российских агентств, работающих на сепаратистской территории, после встречи за закрытыми дверями Додон заявил, что в отношении приднестровского урегулирования есть определенные сложные вопросы и разные точки зрения, но, сказал он, «это не значит, что мы не должны садиться за стол переговоров и обсуждать и решать проблемы наших граждан».

Красносельский, со своей стороны, сказал, что переговоры были сосредоточены, среди прочего, на вопросах свободного передвижения людей, железнодорожного сообщения и взаимного признания документов сторон.

Накануне встречи Додон написал в Фейсбуке, что такая встреча необходима, чтобы интенсифицировать переговоры о приднестровском урегулировании.

Красносельский заявлял, что выступает за независимость Приднестровского региона Молдовы и его более тесные связи с Россией на основании результатов референдума 2006 года, которые не признали в мире.

Додон, что занял пост президента Молдовы 23 декабря, обещал решить приднестровский вопрос за время пребывания на этом посту.

Красносельский стал фактическим лидером Приднестровского региона в середине декабря после непризнанных в мире «выборов» на захваченных сепаратистами территориях Молдовы.

Преимущественно русскоязычный регион Приднестровье, где базировалась 14-я армия Советской армии СССР, а затем Вооруженные силы России, в настоящее время переименована в Оперативную группу российских войск, еще в советские времена, в 1990 году, односторонне провозгласила «независимость» от остальной Молдовы. После войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над этим регионом страны; в этой войне на стороне сепаратистов приняли участие отдельные бойцы и целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой. Самопровозглашенной «независимости» Приднестровья не признал никто в мире, хотя регион имеет существенную поддержку России. Россия, вопреки своим международным обязательствам вывести свои войска из региона до 2002 года, отказывается сделать это.