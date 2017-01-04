Крымские спасатели прогнозируют увеличение количества ДТП

Крымское управление МЧС сообщает о возможном увеличении количества аварий на дорогах полуострова из-за состояния дорожного покрытия и гололедицы.

«Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП (источник – гололедица на дорогах). Повышается вероятность увеличения детского травматизма и ДТП с участием детей, в связи с зимними каникулами в учебных учреждениях и увеличением количества неорганизованных детей», – сообщается на сайте МЧС.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.

Сами крымчане также отмечают рост количества автомобилей на дорогах и участившиеся нарушения правил дорожного движения как в черте населенных пунктов, так и на междугородних трассах.