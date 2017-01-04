В 2016 году корабли Черноморского флота выполнили около 600 боевых упражнений – Минобороны России

В течение 2016 года в рамках плана боевой подготовки корабли Черноморского флота России выполнили около 600 упражнений, в том числе в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016», об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В полигонах на Черном море и в акватории Средиземного моря проведено порядка 100 артиллерийских и более 20 ракетных стрельб. Надводные корабли осуществили более 100 глубинных бомбометаний, порядка 30 противоминных упражнений, проведены торпедные стрельбы, упражнения по постановке помех. Соединение больших десантных кораблей во взаимодействии с подразделениями отдельной бригады морской пехоты обеспечило проведение более 120 занятий по погрузке и выгрузке техники и личного состава в полигонах боевой подготовки флота, что почти на 30% превышает показатели 2015 года», – говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, в 2016 году экипажи кораблей и судов российского флота приняли участие в 80 походах в Черном и Средиземном морях.

В начале сентября 206 года на юге России и в аннексированном Крыму прошли стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016». Тогда, по информации украинской разведки, Россия сосредоточила на Юго-Западном направлении группировку войск численностью около 100 тысяч военных, более 10 тысяч боевой и иной техники, 60 кораблей и 400 самолетов и вертолетов.

Эксперты считают, что на учениях «Кавказ-2016» вооруженные силы Российской Федерации отрабатывали операции против Украины.

Президент Украины Петр Порошенко не исключил в тот момент полномасштабного вторжения России в Украину и предупредил о возможности введения военного положения.