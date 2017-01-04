Своими заявлениями о Крыме Ле Пен отрабатывает деньги Путина – Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что своими заявлениями кандидат в президенты Франции, лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, отрабатывает одолженные деньги Путина. Такое заявление Чубарова публикует сайт телеканала 24.

«Мари Ле Пен получила 9 миллионов кредита в России. Все это знают, хотя он был оформлен через чешско-российский банк. Нужно относиться к этим заявлениям, как к купленному Россией мнению», – заявил Чубаров.

Он в том числе выразил сомнение, что Ле Пен станет президентом Франции, по мнению Чубарова, именно для проведения предвыборной кампании французский политик занимала деньги.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что несмотря на утверждение о законности действий России в Крыму французский политик употребила слово «аннексия». Которое означает насильственное присоединение, поэтому словосочетание «справедливая аннексия» является по меньшей мере странным.

Накануне Служба безопасности Украины направила в Министерство иностранных дел письмо для согласования запрета на въезд в Украину кандидату в президенты Франции, лидеру ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая заявила, что аннексия Россией украинского Крыма не была незаконной.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».