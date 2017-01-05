В Украине от гриппа и ОРВИ на прошлой неделе умерли 6 человек – Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявляют, что в Украине от осложнений заболеваний гриппом и ОРВИ на прошлой неделе умерли шесть человек.

Как отмечается в отчете Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Минздрава, трое человек скончались во Львовской области, еще трое в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.

По данным Минздрава, заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог в 21 области Украины и в Киеве, самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, наименьший – в Луганской области.

«За отчетную 52-ю неделю (25 декабря 2016 года – 1 января 2017 года) гриппом и ОРВИ заболели 369 151 человек, из них 57,8% составляют дети в возрасте до 17 лет. Тенденция к росту заболеваемости уменьшилась, это связано с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях», – говорится в сообщении.

Ранее в Киевской городской государственной администрации заявили, что общий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве продолжает снижаться.

В этом сезоне доминирует штамм вируса гриппа типа А (H3) сезонный, который определен в 64,9% случаев. Врачи советуют делать прививки в течение всего сезона гриппа, а в случае заболевания – обращаться к медикам.

На территории Крыма продолжается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Уровень эпидемического порога превышен на 67,4%.