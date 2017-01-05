«Судакскую крепость» можно посетить бесплатно

В ближайшие три дня – с 5 по 7 января в музей-заповедник «Судакская крепость» можно посетить бесплатно, сообщается на сайте крепости.

«7 января – Рождество Христово ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская Крепость», Исторический музей – проводит музейную акцию, в ходе акции запланированы поздравления гостей музея с праздником», – публикуют на сайте музея.

В начале года в Крыму сообщили о начале реставрационных работ памятника архитектуры «Судакская крепость».

До 2014 года крепость являлась филиалом Государственного архитектурно-исторического заповедника «Софийский музей». С 24 июня 2014 года на территории крепости создано самостоятельное учреждение «Музей-заповедник «Судакская крепость», которое в Крыму считается государственным учреждением.

После аннексии Крыма, Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма. Украина настаивает на принадлежности достопримечательностей украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.