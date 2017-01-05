Радио Крым.Реалии: Почему Крым, Абхазия и Южная Осетия исчезают из российской повестки?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о том, что общего и что различного в российской политике в отношении Грузии в 2008-м и в отношении Украины в 2014 году. Можно ли сравнивать ситуацию в Южной Осетии, Абхазии и в Крыму? Почему темы Абхазии, Южной Осетии и Крыма постепенно исчезают из посланий российского президента Федеральному собранию?

Все это ведущий – Сергей Громенко обсуждает с профессором Государственного университета Илии, Грузия – Олегом Панфиловым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.