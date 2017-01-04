Посольство в Москве сообщило о получении писем Порошенко в адрес украинских политзаключенных

Посольство Украины в Москве сообщило о получении поздравлений президента Украины Петра Порошенко в адрес украинских заключенных в России.

«Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории России, с новогодними праздниками. Посольство Украины присоединяется к поздравлениям и осуществляет необходимые меры для как можно скорейшей передачи этих писем адресатам», – говорится в сообщении посольства в Фейсбуке.

Письма адресованы Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Станиславу Клиху, Николаю Карпюку, Евгению Панову, Роману Сущенко, Валентину Выговскому, Андрею Коломийцу, Александру Костенко, Сергею Литвинову, Алексею Чирнию, Рустему Ваитову, Руслану Зейтуллаеву, Нури Примову и Ферат Сайфуллаевой.

Петр Порошенко стал участником новогоднего марафона в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыму.

21 декабря 2016 года воспитанники киевского лицея-интерната №23 «Кадетский корпус» открыли новогодний марафон написания писем украинским политзаключенным.

«ЕвромайданSOS» проводит марафон, чтобы морально поддержать украинских политзаключенных. Письма направляют официальным путем в посольство Украины в России, обращения для крымчан переданы волонтерам «ЕвромайданSOS», которые «по своим каналам» передадут их адресатам, сообщили активисты.

По данным правозащитников, в заключении Кремля по политическим мотивам находится не менее 36 граждан Украины, еще около 10 дел «ЕвромайданSOS» изучает для включения в список LetMyPeopleGo, сообщают активисты.

Этих людей российская правоохранительная система обвиняет в шпионаже, сепаратизме, терроризме, экстремизме и диверсионной деятельности.

По сообщению правозащитников, большинство из них были лишены права на правовую защиту и медицинскую помощь, многие подвергнуты пыткам, часть уже отбывает наказание в самых отдаленных уголках России. Среди этих людей есть многодетные родители, пенсионеры, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, правозащитники, художники и журналисты.