МИД получил письмо от СБУ о согласовании запрета въезда Марин Ле Пен в Украину

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что получило письмо от Службы безопасности Украины для согласования инициативы о запрете въезда в Украину кандидата на пост президента Франции от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в связи с ее высказываниями относительно территориальной целостности Украины.

При этом заместитель начальника управления информации политического департамента МИД Украины Елена Ващенко, которая подтвердила факт агентству УНИАН, никаких других подробностей не сообщила.

Она напомнила о заявлении МИД с выражением возмущения по этому поводу и предупреждением, что «такие заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину».

Ранее в среду руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил, что Служба безопасности Украины направила в Министерство иностранных дел Украины письмо для согласования запрета на въезд в Украину Марин Ле Пен в связи с заявлением французского политика по аннексии Россией Крыма.

Во вторник правая кандидат на предстоящих выборах президента Франции, лидер популистской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, вопреки позиции Европейского союза, что аннексия Россией украинского Крыма не была незаконной. В интервью французским телеканалам RMC и BFMTV она, в частности, заявила: «Я совершенно не считаю, что произошла незаконная аннексия: был референдум, жители Крыма пожелали воссоединиться с Россией».

«Я не вижу никаких оснований ставить под сомнение этот референдум», – добавила Ле Пен и на вопрос, считает ли она Крым частью России, ответила: «Да».

Эти заявления вполне повторяют позицию России по аннексированному ею Крыму.

Марин Ле Пен, известная своей пророссийской позицией, а также тем, что ее политическая сила получает финансовую и пропагандистскую поддержку со стороны России, она считается одним из двух ведущих кандидатов на выборах президента Франции, первый тур которых должен состояться 23 апреля. Марин Ле Пен, в частности, призывает к «стратегическому партнерству» между Францией и Россией в борьбе с исламистами.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».