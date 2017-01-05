Избранный президент США потребует изменений в ООН – спикер Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп требует реформирования и изменений в ООН, чтобы сделать эту организацию более «эффективной и действенной» в ответ на глобальные проблемы. Об этом 4 января заявил пресс-секретарь будущего президента Шон Спайсер.

После вступления в должность 20 января Трамп будет работать со своей внешнеполитической командой, чтобы «убедиться, что Соединенные Штаты, которые обеспечивают значительную часть бюджета ООН, требуют реформ и изменений, чтобы доллары из наших налогов использовались эффективно», отметил Спайсер.

Соединенные Штаты являются крупнейшим донором ООН, предоставляя 22% от суммы 5,4 миллиарда долларов основного бюджета и 28% бюджета миротворческих операций ООН, который составляет 7,9 миллиарда долларов. В разное время в прошлом, когда в ООН возникали споры, как например израильские поселения на Западном берегу Иордана, президенты-республиканцы угрожали сократить финансирование глобальной организации со стороны США.

Трамп уже раскритиковал принятую 23 декабря резолюцию Совета безопасности ООН с призывом к Израилю прекратить строительство поселений на Западном берегу Иордана, пообещав, что «все будет иначе» после того, как он вступит в должность. Трамп также неоднократно критиковал общую эффективность ООН, заявив, что она мало что сделала для решения глобальных проблем.