В Севастополе начала работать линия вызова «скорой» для людей с нарушением слуха – власти города

В Севастополе в диспетчерской службе «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» начала работать специальная телефонная линия для приема экстренных вызов, поступающих от людей с нарушением слуха. Об этом в среду, 4 января, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Дополнительный номер мобильного телефона позволяет решить проблему коммуникации диспетчера «Скорой помощи» и людей с нарушением слуха в процессе приема вызова экстренной медицинской помощи. Диспетчер дежурной смены принимает вызов в формате короткого СМС-сообщения, что значительно сокращает время на обработку информации от пациента, обратившегося за помощью», – отметили в ведомстве.

12 декабря в пресс-службе российского правительства Севастополя сообщали, что на проектирование и строительство Севастопольской больницы скорой медицинской помощи планируют потратить 4,9 млрд. рублей.