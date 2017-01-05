Севастополь «занял четвертое место в России» по сбору винограда – Овсянников

По итогам 2016 года «Севастополь вышел на четвертое место по количеству собранного винограда в Российской Федерации», – утверждает подконтрольный Кремлю и.о. губернатора города Дмитрий Овсянников.

«Севастополь по итогам 2016 года занял четвертое место в Российской Федерации по сбору винограда, на 12% увеличили его сбор в сравнении с 2015 годом. Мы видим, что это конкурентное преимущество города», – сказал Овсянников в комментарии «Новости Крыма».

Ранее агрофирма «Золотая Балка» заявляла, что посадит в 2016 году 601 тысячу саженцев винограда из Италии и Сербии при помощи специально приобретенной посадочной машины немецкого производства.

Как сообщалось, на посадку новых саженцев выделено 135 га земли.

Предприятие «Массандра» 15 ноября сообщило о том, что пять образцов массандровских вин получили медали в конкурсе, который прошел в Гонконге.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».