Номинант Трампа на госсекретаря США убедил часть конгрессменов относительно своей кандидатуры

Номинант избранного президента США Дональда Трампа на должность госсекретаря Рекс Тиллерсон убедил часть республиканцев поддержать свою кандидатуру. В то же время демократы заявили, что требуют больше времени для тщательного анализа связей Тиллерсона с компанией Exxon Mobil и Россией.

Председатель Комитета по иностранным делам Сената Коркер 4 января назвал Тиллерсона человеком, который мыслит «в значительной мере в основном направлении» внешней политики США. Коркер, чей комитет будет рассматривать утверждения Тиллерсона 11 января, сказал, что убежден в способности Тиллерсона осуществлять четкую политику США в отношении России.

Тиллерсон является бывшим исполнительным директором энергетической компании Exxon Mobil. Он реализовывал экспансию своей компании в России, стал другом президента этой страны Владимира Путина, а также выступал против санкций, введенных после российской аннексии Крыма в 2014 году.

Представители обеих ведущих партий США неоднократно выражали обеспокоенность отношениями Тиллерсона с Москвой.

В частности, председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн, который назвал Путина «бандитом», на вопрос о возможности поддержки кандидатуры Тиллерсона ответил шуткой. «Это такой же реалистичный сценарий, как и то, что свиньи летают», – цитирует Маккейна 4 января издание Houston Chronicle.

Демократы призвали отложить слушания по кандидатуре Тиллерсона. Сам кандидат попытался опередить возможную критику о конфликте интересов, разорвав все связи с компанией Exxon Mobil.