Крымский муфтият через конкурсы стимулирует изучение ислама

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС) проводит на территории Крыма ряд конкурсов для стимулирования изучения основ ислама. Так, в этом году уже началась подготовка к всекрымскому конкурсу на знание ислама среди женщин «Хайрунниса», финал которого состоится в феврале, сообщает пресс-служба ДУМКС.

«Одновременно завершена подготовка к курсам получения квалификации «Преподаватель основ религии для детей дошкольного и младшего школьного возраста». Начат набор учащихся. Среди преподавателей стартовал конкурс на разработку лучшего методического пособия по преподаванию основ ислама. Кроме того, преподаватели наметили новые регионы, где планируется открытие курсов основ ислама», – отмечено в сообщении ДУМКС.

Крымский муфтий хаджи Эмирали Аблаев провел встречу с преподавателями основ ислама, которые работают в рамках просветительского проекта «Файдалы илим».

По данным ДУМКС в Симферополе, в 2016 году количество преподавателей основ ислама составило 56 человек. На сегодняшний день в Крыму функционируют 74 воскресные школы. Количество учащихся на курсах основ ислама более 500 человек.

ДУМКС после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар 16 – 17 января в Геническом районе Херсонской области решено создать Муфтият на материковой части Украины. Инициатива его создания возникла с того момента, как несколько тысяч крымских татар были вынуждены переехать на материковую часть Украины.

19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият. Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева. Участники съезда сформировали Совет улемов (ученых, обладающих знаниями религии), главой которого стал глава Ассоциации мусульман Украины Сулейман Хайруллаев.