Власти Крыма возобновили сброс воды с Белогорского водохранилища

Из-за угрозы чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня по водообеспечению населения городов Керчь, Феодосия, Судак и населенных пунктов Ленинского района подконтрольные Кремлю власти Крыма возобновили сброс вод с Белогорского водохранилища. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На заседании оперативного межведомственного штаба по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня по водообеспечению населения Юго-Восточного Крыма, прошедшем 27 декабря в российском Госводхозе Крыма, подтвердили отсутствие полезных запасов воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах.

Обильные осадки декабря и начала января позволили несколько повысить уровень воды в Белогорском водохранилище, что дало властям основание возобновить сброс вод.

Но, как сообщает корреспондент Крым.Реалии, уровень воды в водоеме еще не поднялся даже до основания плотины.

«Мы просто в шоке от того, что Белогорскому водохранилищу не дают наполняться. Если оно не наполнится зимой, то летом вообще высохнет. К тому же, не наполнив Белогорское водохранилище, нельзя наполнить Тайганское, так как оно питается с Белогорского», – прокомментировала ситуацию корреспонденту Крым.Реалии местная жительница.

11 ноября на заседании чрезвычайной межведомственной комиссии в подконтрольном России правительстве Крыма из-за критично малого объема воды в Белогорском водохранилище было принято решение сохранить остатки воды в водоеме во избежание его полного осушения.

Верховья Белогорского водохранилища полностью высохли еще в сентябре. Там осталось лишь русло реки Биюк-Карасу, в долине которой размещается водохранилище.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.