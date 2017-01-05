В Украине вступил в силу закон о Высшем совете правосудия

В Украине 5 января вступил в силу закон «О Высшем совете правосудия», принятый Верховной Радой 21 декабря 2016 года. Это произошло на следующий день после публикации в официальной парламентской газете «Голос Украины».

Высший совет правосудия создается путем реорганизации Высшего совета юстиции. До 26 января Высший совет юстиции должен создать комиссию по реорганизации.

Высший совет правосудия имеет полномочия отстранять, увольнять судей, вносить президенту представление об их назначении, принимать решение о нарушении судьей или прокурором требований о не совмещении должностей, привлекать их к дисциплинарной ответственности. Также этот орган обладает полномочиями лишать неприкосновенности судей, подозреваемых в уголовных преступлениях.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирает съезд судей, по 2 назначают президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав этого органа по должности.

Решение совета может быть обжаловано только в Верховном суде.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О Высшем совете правосудия» 3 января.