Ответ Пинчуку: Украина не станет торговать Крымом – замглавы администрации Порошенко

Украина не откажется от интеграции в Европейский Союз и НАТО, не станет торговать Крымом или Донбассом и не будет проводить выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, пока там остаются российские военные. Такое утверждение опубликовал в колонке для издания The Wall Street Journal заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев. Колонка озаглавлена «Уважение к Украине крайне важна для достижения прочного мира», публикует УНИАН.

«Нет торговле территориями Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть частью компромисса в интересах мира. Они относятся к Украине, и это подтверждается на международном уровне, в том числе в резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму в прошлом месяце и Офисом прокурора Международного уголовного суда в ноябре. Украина никогда не откажется от украинцев, которые попали за железный занавес российского военного вторжения в Крыму и Донбассе», – написал Елисеев.

Заместитель главы администрации президента Украины назвал «красные линии», которые никто в Украине не посмел бы пересечь ни сейчас, ни в будущем.

«Нет разворота в европейской и евроатлантической интеграции Украины. Это было бы отказом от независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Это выглядело бы возвращением к советскому прошлому в Украине – чего, чего бы даже господин Пинчук не приветствовал. Отказ от европейской интеграции был бы политическим самоубийством для любого политика в Украине, кто осмелился бы призвать к такому резкому развороту, особенно после Революции Достоинства и ее требований модернизаций и реформ», – отметил он.

По мнению Елисеева, «компромиссы на условиях России являются неправильной политикой».

29 декабря в газете The Wall Street Journal украинский олигарх Виктор Пинчук предложил Украине «пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией». По мнению Пинчука, «Крым не должен помешать достижению соглашения об окончании войны на востоке».

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявления Пинчука «приглашением Украины и украинцев, включая Крым и крымских татар, к капитуляции».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».