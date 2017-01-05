Четырем фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» перенесли заседание по продлению ареста – адвокат

В отношении четырех фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», задержанных в Бахчисарае, перенесли заседание по продлению срока арестов на 10 января. Рассмотрение запланировано в подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя, об этом сообщает в Фейсбуке адвокат Эмиль Курбединов.

«В настоящий момент они находятся под принудительным содержанием в психиатрии – карательная медицина!» – напомнил адвокат накануне.

12 мая в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Российское ФСБ Крыма подозревает их в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».