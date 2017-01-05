В Сенате США пройдут слушания по кибератакам России

В американском Сенате в четверг начинаются слушания по вопросу о возможном вмешательстве российских хакеров в ход президентских выборов в США.

В сенатском комитете по вооруженным силам, который возглавляет республиканец Джон Маккейн, планируют заслушать показания директора Национальной разведки Джеймса Клэппера, главы Агентства по национальной безопасности Майка Роджерса и заместителя министра обороны по делам разведки Марсела Леттра.

В пятницу, 6 января, главы всех американских разведывательных ведомств должны проинформировать избранного президента Дональда Трампа по вопросу кибератак.

Разведывательное сообщество США считает, что Москва пыталась вмешаться в ход выборов в США с помощью хакерских атак на организации Демократической партии и кандидата от этой партии – Хиллари Клинтон.

Трамп неоднократно выражал скептическое отношение к этим выводам.

4 января он повторил утверждение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что Россия не является источником утечки электронных писем, которые, как рассматривается, помешали Клинтон на выборах 8 ноября.

Вечером 4 января газета The Wall Street Journal сообщила о планах будущей администрации реформировать американские разведслужбы, которые Трамп и люди из его окружения, по данным газеты, считают чрезмерно политизированными.