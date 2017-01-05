В Крыму сообщают о задержании гражданина Украины с партией контрабандных лекарств

По информации пограничного управления ФСБ России, в Крыму задержан гражданин Украины, который пытался ввезти на территорию полуострова 50 килограммов контрабандных лекарственных препаратов.

«В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Джанкой» на въезд в Российскую Федерацию сотрудниками пограничного управления задержан гражданин Украины, попытавшийся ввезти в Крым крупную партию лекарств в своем автомобиле», – цитирует Крыминформ сообщение пресс-службы пограничного ведомства.

По их информации, препараты пытались ввезти в обшивке дверей, под задним бампером, в нише, оборудованной под задней пассажирской дверью, в крышке и в боковых карманах багажника. Медицинские препараты изъяты и переданы на экспертизу. Крымские правоохранительные органы намерены «заниматься судьбой курьера», сообщают местные СМИ.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией.