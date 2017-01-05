Турецкий чиновник: нападающим в Стамбуле был, вероятно, представитель уйгуров

Турецкий чиновник заявляет, что нападающим на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, вероятно, был представитель уйгурского меньшинства.

Заместитель премьер-министра Вэйси Кайнак заявил 5 января, что стрелявший, который остается на свободе, был, вероятно, уйгуром, но он не мог сказать наверняка.

Kaйнак также сказал, что турецкие власти установили возможное место пребывания нападающего.

Уйгуры – преимущественно мусульмане, тюркоязычное меньшинство в западной части Китая со значительными диаспорами по всей Центральной Азии и Турции.

Заявления чиновника объявлены на фоне рейдов полиции в Стамбуле и окрестностях 5 января, силовики задержали нескольких подозреваемых.

Государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что задержанными были уйгуры.

В Стамбуле нападающий ворвался в ночной клуб Reina с автоматическим оружием и начал стрелять в людей, которые праздновали Новый год. В результате нападения погибли 39 человек и ранены 69.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за этот инцидент, заявив, что это нападение на «отступников» и месть за военное вмешательство Турции в Сирии.