В Крыму ОНФ является фикцией – крымский политолог

Крымские чиновники не считаются с местным отделением общественного объединения «Общероссийский Народный Фронт». Такое мнение Крым.Реалии высказал крымский политолог и общественник Ленур Усманов.

По информации общественника крымское отделение ОНФ, возглавляемое подконтрольными Кремлю главой Крыма Сергеем Аксеновым и председателем Госсовета Владимиром Константиновым, не воспринимается местными чиновниками, как реально действующая общественная структура.

«Недавно ОНФ похвалилось, что после их обращения администрация Белогорского района отменила закупку двух дорогостоящих машин. А сегодня эти автомобили уже стоят у здания белогорской администрации. Это свидетельствует о том, что чиновники на местах полностью игнорируют эту организацию, считая ее ничем иным, как фикцией», – отмечает политолог Ленур Усманов.

Крымский общественник Александр Талипов, известный своими разоблачениями коррумпированности местной власти, опубликовал на своей страничке в Фейсбук пост о закупке руководителями Белогорского района дорогих автомобилей с приложением их фотографии.

«А напомните мне, где ОНФ отменил закупку люксовых тойот камри? В Белогорске? Нас кажется держат за дурачков, закупку, администрация Белогорского района, судя по фото припаркованных новых авто, все-таки провела. Закупку в Феодосии нам всем миром удалось отменить, в Белогорске зато понадеялись на ОНФ?», – написал Александр Талипов.

ОНФ был создан в 2011 году как добровольное объединение граждан, общественных организаций и партий и стал опорой президента РФ Владимира Путина в предвыборный период, а после выборов 2012 года был преобразован в движение. Главной задачей ОНФ стало решение наиболее волнующих россиян проблем. ОНФ получил статус своеобразного «народного аудитора» после того, как поднял вопрос о так называемых «золотых парашютах» – баснословных компенсациях, выплачиваемых топ-менеджерам госкомпаний при увольнении, и предложил ограничить стоимость служебных автомобилей для чиновников тремя миллионами рублей.