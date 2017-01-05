Жители Севастополя жалуются на закрытые отделения местных банков

Жители Севастополя жалуются на неработающие отделения местных банков, закрытые на затяжные новогодние каникулы. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По словам граждан, крупнейший в городе социальный банк РНКБ закрыл на каникулы практически все свои отделения до 8 января, а в период с 3 по 5 января в городе работали только некоторые его офисы по скользящему графику и то при сокращенном рабочем дне.

В крупнейшем спальном районе города – на проспекте Генерала Острякова – ведущее банковское отделение закрыто и его вход изнутри показательно перекрыт стульями, что видно через прозрачную стеклянную дверь.

К тому же, как сообщается, работающий в здании банкомат выдает деньги только мелкими купюрами и на суммы не более 3000 рублей, что далеко не всем гражданам удобно.

Рядом расположенное отделение «Генбанка» также закрыто.

По словам граждан, представители дежурной службы РНКБ, отвечающие на звонки по горячей линии в большинстве случаев не могут решить возникающие проблемы, а рекомендуют людям обращаться в прикрепленные банковские отделения, которые закрыты до 8 января.