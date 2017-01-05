ФСИН: через два дня Дадина доставят в новое место отбывания наказания

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что осужденный активист Ильдар Дадин находится в поезде, который через два дня доставит его в новое место отбывания наказания. Об этом накануне вечером сообщила супруга Дадина Анастасия Зотова на своей странице в Фейсбуке.

В телефонном разговоре с ней Максименко уточнил, что в ночь на 1 января активиста высадили из поезда и поместили в СИЗО, где он встретил Новый год.

Накануне правозащитница Любовь Волкова сообщила, что в Ассоциацию независимых наблюдателей поступила неподтвержденная информация о местонахождении Дадина. Согласно этим данным, в конце декабря активиста поместили в камеру пятой исправительной колонии Алтайского края (ИК-5).

При этом 26 декабря правозащитник Александр Гончаренко сообщил, что на Алтае Дадина нет, пишет Анастасия Зотова.

5 декабря стало известно, что Ильдара Дадина этапировали из сегежской колонии, о пытках в которой он сообщил ранее. С тех пор о местонахождении Дадина ничего неизвестно. Российские общественные деятели, журналисты, писатели и гражданские активисты требуют от ФСИН немедленно сообщить, где находится Дадин, осужденный на два с половиной года по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий.