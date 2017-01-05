В эфире украинского телеканала Джамала выбирала свадебное платье

В рамках программы «Світське життя» в эфире телеканала «1+1» ведущая проекта Катерина Осадчая организовала для украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы дифеле. Модели представили вариации свадебных платьев, Джамала же выставляла оценки каждому из предложенных вариантов.

Пышное белое свадебное платье певица отвергла категорически, а вот вариант с украинской вышивкой показался интересным победительнице «Евровидения-2016».

«Мне очень нравится, когда так элегантно работают этно-мотивы», – отметила Джамала.

Традиционное крымскотатарское платье красного цвета показалось Джамале слишком ярким, однако певица отметила, что на ее свадьбе обязательно будут присутствовать элементы крымскотатарского стиля.

«Я планирую, что это событие у меня будет один раз и на всю жизнь и наряд должен быть волшебным», – сказала певица.

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Накануне Джамала объявила о своей помолвке.

Певица из Крыма Джамала победила на песенном конкурсе «Евровидение-2016», финал которого состоялся в столице Швеции Стокгольме в ночь на 15 мая. Крымчанка выступила с песней «1944», рассказывающей о депортации крымских татар. По правилам конкурса, теперь Украина будет принимать конкурс «Евровидение» на своей территории в 2017 году. Конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве.