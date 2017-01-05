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Климкин поздравил с Новым годом украинских политзаключенных

Павел Климкин, архивное фото

Павел Климкин, архивное фото

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал поздравительные письма украинским политзаключенным, которых Кремль по политическим мотивам держит в тюрьмах. Об этом 5 января на своей странице в Фейсбуке сообщил бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев.

«Мы ценим Вашу стойкость и не прекращаем международную борьбу за Ваше скорейшее освобождение. Я уверен, что вместе мы победим!» – отметил в письме Павел Климкин.

По информации Афанасьева, для этого случая Министерство иностранных дел Украины изготовило специальные листовки с символикой кампании Let My People Go Ukraine - English, которую уже третий год ведет инициатива евромайдан SOS.

«В настоящее время в заключении Кремля по политическим мотивам находится не менее 44 граждан Украины. Эти люди были обвинены по сфабрикованным уголовным делам в шпионаже, сепаратизме, терроризме, экстремизме и диверсионной деятельности. Подавляющее большинство из них лишены права на правовую защиту и медицинскую помощь, многие были подвергнуты жестоким пыткам, часть уже отбывает наказание в самых отдаленных уголках России. Среди этих людей есть многодетные родители, пенсионеры, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, правозащитники, художники и журналисты», – написал Афанасьев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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