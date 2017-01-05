В Турции в городе Измир произошел взрыв

В Турции в городе Измир, который расположен на берегу Эгейского моря, произошел взрыв. Об этом 5 января сообщает Радіо Свобода.

Как сообщают турецкие СМИ, по меньшей мере одно транспортное средство горело возле здания суда в городе, также машины скорой помощи были направлены к месту взрыва.

О погибших или раненых в результате взрыва пока не сообщается.

1 января в Стамбуле нападающий ворвался в ночной клуб Reina с автоматическим оружием и начал стрелять в людей, которые праздновали Новый год. В результате нападения погибли 39 человек и ранены 69.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за этот инцидент, заявив, что это нападение на «отступников» и месть за военное вмешательство Турции в Сирию. Поиски нападающего продолжаются.