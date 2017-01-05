В Крыму предупреждают о подъеме уровня воды в реках

В ближайшие дни на крымских реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метров, однако без достижения опасных отметок. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

Спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности: не подходить к потоку воды, уделить особое внимание безопасности детей и пожилых людей.

На 6-7 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В связи с выходом Средиземноморского циклона ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Очень сильный северо-восточный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с. Кроме того, 6 и 7 января в Симферополе ожидается очень сильный северо-восточный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с, сильные дожди, переходящие в мокрый снег.