В ухудшении качества дорог Крыма местные власти обвиняют погоду

Подконтрольные Кремлю власти Крыма считают, что в ухудшении качества дорожного полотна на полуострове виновата погода и температура воздуха.

Так временный начальник российской Службы автомобильных дорог Крыма Игорь Кравченко заметил, что городские, межмуниципальные и межрегиональные дороги полуострова «разрываются» из-за резких перепадов температур, сообщает РИА Новости Крым.

«Из-за постоянных перепадов температур с «минуса» на «плюс» и наоборот, на участках дорог, которые ранее не ремонтировались, образовались ямы. Вода, которая проникает в асфальт с таянием снега, при минусовой температуре превращается в лед, который в свою очередь «разрывает» дорожное покрытие. Это наблюдается в Симферополе и на других межмуниципальных и межрегиональных дорогах», – пояснил крымский чиновник.

По словам Кравченко, с 4 января дорожные службы приступили к ликвидации образовавшихся ям.

«Со вчерашнего дня мы приступили к ремонту. Объем работ достаточно серьезный. В тех регионах, где позволяет погода, где нет дождей, работы уже ведутся», – сообщил он.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушений правил дорожного движения. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.

Сами крымчане также отмечают рост количества автомобилей на дорогах и участившиеся нарушения правил дорожного движения как в черте населенных пунктов, так и на междугородних трассах.