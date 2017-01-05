Радио Крым.Реалии: Чем особенны крымские вина?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о вкусовых особенностях крымских вин. Чем отличаются крымские вина, как их правильно выбирать и с чем пить?

На эти вопросы ответит президент Международной ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко. Ведущий: Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.