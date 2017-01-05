Под Феодосией бензовоз столкнулся с пассажирским автобусом – СМИ

В четверг, 5 января на пересечении Симферопольского и Керченского шоссе в Феодосии возле автозаправки «TЭС» бензовоз въехал в рейсовый автобус, который двигался по маршруту «Феодосия – Урочище». Об этом сообщает местное издание KafaNews.

По данным журналистов, на момент происшествия в автобусе находилось около 15 пассажиров, некоторые из которых получили ушибы и ссадины.

По словам очевидцев, водитель бензовоза двигался со стороны Симферополя в сторону Керчи, потерял управление, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с рейсовым автобусом, который выполнял поворот налево, двигаясь в сторону Симферополя.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.

Сами крымчане также отмечают рост количества автомобилей на дорогах и участившиеся нарушения правил дорожного движения как в черте населенных пунктов, так и на междугородних трассах.