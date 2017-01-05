За двое суток в крымских горах спасли 17 человек

В Крымских горах за двое суток спасатели оказали помощь 17 гражданам. Об этом 5 января сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

В ведомстве отмечают, что большинство происшествий зафиксировано на Ангарском перевале, где жители и гости крымского полуострова проводили праздничные выходные дни.

«Помощь спасателей МЧС понадобилась туристам, которые в районе Гурзуфа заблудились и не могли самостоятельно спуститься в город. Для оказания помощи к месту выехали 3 поисково-спасательные группы, туристы были найдены в районе ущелья Авунд. С помощью альпинистского снаряжения пострадавших сняли со скалы и доставили к Ялтинскому автовокзалу», – отметили в пресс-службе.

Крымские спасатели напоминают жителям и гостям Крыма о необходимости строго соблюдать правила безопасности в горнолесной местности.