МИД проверяет, есть ли среди пострадавших в результате взрыва в Измире украинцы

Генеральное консульство Украины проверяет нет ли среди пострадавших в результате взрыва в турецком городе Измир украинцев. Об этом 5 января сообщают в департаменте консульской службы МИД Украины в Twitter.

«В турецком Измире – взрыв у здания суда. Генконсульство Украины проверяет, нет ли среди пострадавших украинцев», – говорится в сообщении.

Сегодня в Измире у здания суда произошел взрыв. По последним данным, погибли полицейский и сотрудник суда, 10 человек ранены в результате нападения в третьем по величине городе Турции.

Как сообщили турецкие чиновники, полиция застрелила двух нападающих, третий скрывается.

В Стамбуле 1 января нападающий ворвался в ночной клуб Reina с автоматическим оружием и начал стрелять в людей, которые праздновали Новый год. В результате нападения погибли 39 человек и ранены 69.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за этот инцидент, заявив, что это нападение на «отступников» и месть за военное вмешательство Турции в Сирии. Поиски нападающего продолжаются.